На Закарпатье в результате автоаварии пострадали 7 человек, в том числе три ребенка

Авария произошла на выезде из города Перечин.

Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

В Закарпатской области в результате столкновения автомобилей пострадали 7 человек, среди которых трое – это дети. Об этом сообщили местные чрезвычайники.

ДТП произошло утром в субботу, 15 января. Спасатели получили информацию об аварии в 11:00.

На выезде из города Перечин по ул. Ужгородской (дорога Львов-Самбор-Ужгород) участниками автостолкновения стали автомобили Land Rover и BMW.

Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

“В результате столкновения были травмированы 7 человек, из которых трое детей. Пострадавшие находятся под надзором медиков Ужгородской городской больницы”, – говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Все травмированные – жители Ужгорода и Ужгородского района.

Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya
Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Напомним, в Днепропетровской области в результате дорожно-транспортного происшествия загорелись рейсовый автобус и автомобиль ВАЗ-2101, погиб водитель легкового автомобиля.

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