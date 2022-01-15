На Прикарпатье пьяный водитель скутера бросил в авто патрульных евро, пытаясь дать взятку

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В Ивано-Франковской области открыто уголовное производство в отношении водителя, который пытался дать взятку полицейским. Об этом сообщили в областной полиции.

35-летний житель Косовского района сел за руль скутера Zongshen нетрезвым, и его остановили сотрудники полиции в селе Смодна.

“0,74 промилле – именно столько алкоголя в организме водителя показал “Драгер””, – говорится в сообщении.

Во время составления административных материалов за пьяное вождение правонарушитель предложил правоохранителям вознаграждение во избежание ответственности.

"Инспекторы несколько раз предупредили мужчину об уголовной ответственности, однако это его не остановило. В салон служебного автомобиля нарушитель швырнул 100 евро", – рассказали патрульные.

Для документирования преступления инспекторы вызвали следственно-оперативную группу.

Следствием начато уголовное производство по ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Протокол по факту управления в состоянии опьянения водитель тоже получил.

Напомним, утром 12 января на объездной дороге Харькова 34-летний водитель автомобиля KIA Optima выехал на встречную полосу и столкнулся с такси.

В результате аварии погибли трое взрослых, двое детей были госпитализированы.

Затем выяснилось, что только осенью прошлого года полиция выписала три административных протокола за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Однако ни один из протоколов не был рассмотрен в суде.