На Прикарпатье пьяный водитель скутера бросил в авто патрульных евро, пытаясь дать взятку

"Драгер" показал в крови мужчины 0,74 промилле.

Фото: if.npu.gov.ua

В Ивано-Франковской области открыто уголовное производство в отношении водителя, который пытался дать взятку полицейским. Об этом сообщили в областной полиции.

35-летний житель Косовского района сел за руль скутера Zongshen нетрезвым, и его остановили сотрудники полиции в селе Смодна.

“0,74 промилле – именно столько алкоголя в организме водителя показал “Драгер””, – говорится в сообщении.

Во время составления административных материалов за пьяное вождение правонарушитель предложил правоохранителям вознаграждение во избежание ответственности.

"Инспекторы несколько раз предупредили мужчину об уголовной ответственности, однако это его не остановило. В салон служебного автомобиля нарушитель швырнул 100 евро", – рассказали патрульные.

Для документирования преступления инспекторы вызвали следственно-оперативную группу.

Следствием начато уголовное производство по ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Протокол по факту управления в состоянии опьянения водитель тоже получил.

Напомним, утром 12 января на объездной дороге Харькова 34-летний водитель автомобиля KIA Optima выехал на встречную полосу и столкнулся с такси.

В результате аварии погибли трое взрослых, двое детей были госпитализированы.

Затем выяснилось, что только осенью прошлого года полиция выписала три административных протокола за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Однако ни один из протоколов не был рассмотрен в суде.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Водителя КИА, который вызвал смертельное ДТП на Объездной в Харькове, трижды останавливали за пьяное вождениеВодителя КИА, который вызвал смертельное ДТП на Объездной в Харькове, трижды останавливали за пьяное вождение
У самолета "Мрия" в Польше повреждена стойка шассиУ самолета "Мрия" в Польше повреждена стойка шасси
Автомобили в Украине подорожают по неожиданной причинеАвтомобили в Украине подорожают по неожиданной причине
Таксисты в Украине будут платить налоги: власть готовит законопроектТаксисты в Украине будут платить налоги: власть готовит законопроект
Вооруженным силам передали партию отремонтированных зенитных установок "Шилка"Вооруженным силам передали партию отремонтированных зенитных установок "Шилка"
Блок рекламы


Похожие новости
ТОП-10 автомобилей, которыми водители довольны меньше всегоТОП-10 автомобилей, которыми водители довольны меньше всего
Какие автомобили не пройдут обязательный техосмотр в 2022 годуКакие автомобили не пройдут обязательный техосмотр в 2022 году
В Днепропетровской области в результате ДТП сгорели легковушка и автобус, есть жертвыВ Днепропетровской области в результате ДТП сгорели легковушка и автобус, есть жертвы
Что произошло с ценами на самые востребованные автомобили в УкраинеЧто произошло с ценами на самые востребованные автомобили в Украине
В Киеве водитель Toyota Prado бросил мужчину головой в асфальт из-за замечанияВ Киеве водитель Toyota Prado бросил мужчину головой в асфальт из-за замечания
Не оплатил 13 штрафов: Автомобиль нарушителя ПДД продадут на аукционеНе оплатил 13 штрафов: Автомобиль нарушителя ПДД продадут на аукционе
Водитель Кличко нарушил правила парковки и уплатил штрафВодитель Кличко нарушил правила парковки и уплатил штраф
Должен ли водитель передавать “права“ инспектору полиции?Должен ли водитель передавать “права“ инспектору полиции?
Как завести автомобиль, если сел аккумулятор: несколько советовКак завести автомобиль, если сел аккумулятор: несколько советов
В Украине подорожали некоторые автомобили FordВ Украине подорожали некоторые автомобили Ford
Последние новости
Подгружаем последние новости