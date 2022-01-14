Какие автомобили не пройдут обязательный техосмотр в 2022 году

Во второй половине 2022 года в Украине могут ввести обязательный техосмотр легковых автомобилей. Соответствующий законопроект уже подготовлен. Сегодня мы расскажем, какие автомобили его пройти не смогут…

Какие автомобили не пройдут обязательный техосмотр в 2022 году

В законопроекте, который подготовило МВД, ясно говорится, что обязательный техосмотр не смогут пройти автомобили, побывавшие в серьезном ДТП. Учитывая, что в Украине ежегодно происходит около 120 000 дорожных аварий (на самом деле их, конечно, больше), то количество автомобилей с сильными повреждениями очень большое.

Эксперты во время техосмотра будут выявлять и анализировать все повреждения. При малейшем сомнении автомобиль не допустят к дальнейшей эксплуатации.

Кроме того, техосмотр не пройдут машины с измененной конструкцией, если это не было оформлено официально.

В некоторых СМИ утверждается, что не пройдут обязательный техосмотр и автомобили старше 15 лет. Это спорное утверждение.

Дело в том, что в законопроекте ничего не говорится о том, что автомобили старше 15 лет ни в коем случае не смогут пройти техническую проверку. Речь идет о том, что техосмотр не пройдут машины, у которых, например, повреждены некоторые детали или вырезан катализатор.

Так как чаще всего подобные проблемы встречается у старых автомобилей (евробляхи, "битки" из США и авто времен СССР), то и появился слух про "15 лет".

Напомним, автомобили должны будут проверять через 4 года после регистрации, а потом каждые 2 года. Техосмотр обязаны будут проходить новые владельцы машин в течение 10 дней после перерегистрации на свое имя, после ДТП (если были повреждены элементы, влияющие на безопасность).

Если автомобиль остановят без техосмотра или с просроченным техосмотром, то водителя оштрафуют на 1700 гривен. Повторное нарушение - лишение водительских прав.

Ранее стало известно, что в 2022 году в Украине полиция резко усилит контроль за водителями.


Максимов Віталій, Тудей

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