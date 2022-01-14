Таксисты в Украине будут платить налоги: власть готовит законопроект

Все таксисты в Украине будут платить налоги. Власть уже готовит законопроект, которым возьмут на учет всех "бесхозных" таксистов и заставят их платить налоги государству. Платить за поездки придется больше. Однако будут в этом и свои преимущества для пассажиров.

В Украине всех таксистов заставят платить налоги: что изменится для пассажиров

Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев говорит, что такой закон о фискализации всех таксистов давно назрел. В Украине очень много владельцев автомобилей занимаются "грачеванием". При этом никто не несет ответственности за безопасность таких поездок: пассажиры садятся к ним в автомобиль на свой страх и риск.

Гетманцев прогнозирует, что законопроект о фискализации службы такси появится уже в ближайшее время, возможно, в конце января. Нардеп говорит, что законопроект уже практически готов. Сейчас он проходит согласование в Мининфраструктуры. Как только там все шероховатости устранят, его подадут на рассмотрение в Верховную Раду.

В Украине всех таксистов заставят платить налоги: что изменится для пассажиров

"Думаю, что уже в январе мы его увидим. Я достаточно жестко требую, чтобы он появился", — говорит депутат-"слуга" и главный идеолог налоговых реформ в Украине.

Конечно, если всех таксистов заставят платить налоги, это даст не только увеличение доходов в казну, но и заставит частных перевозчиков более тщательно следить за состоянием своего автомобиля и повышать уровень сервиса. Ну и естественно, стоимость проезда неизбежно вырастет. Однако более высокая плата будет компенсироваться пассажирам более высоким комфортом и безопасностью поездок.

Напомним, в Киеве таксисты зарабатывают около 2,5-4 тысяч гривен в день. Однако если из этой суммы вычесть расходы на горючее и на ремонт автомобиля, то получится гораздо меньшая сумма. И все же, заработки столичных таксистов не самые низкие. Они могут заработать порядка 50 тысяч гривен в месяц. И это уже их "чистый" заработок.


Марченко Любов, Тудей

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