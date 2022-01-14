Tesla отложила начало производства Cybertruck на 2023 год

Компания готовит изменения к модели, чтобы выделяться на фоне конкурентов.

Tesla отложила начало производства Cybertruck на 2023 год
Фото: tesla.com

Американский производитель электромобилей Tesla отложил начало производства пикапа Cybertruck на первый квартал 2023 года. Ранее ожидалось, что автомобиль встанет на конвейер еще в конце 2022 года.

Об этом сообщило агентство Reuters.

Миллиардер Илон Маск презентовал Cybertruck еще в ноябре 2019 года. По состоянию на прошедшее лето, количество предзаказов пикапа превысило 1,2 млн.

Собеседник Reuters рассказал, что компания отложила производство потому, что меняет характеристики и функциональные возможности своего автомобиля. Якобы Tesla хочет сделать Cybertruck более привлекательным на фоне конкурентов – таких, как Ford F-150 Lightning или Rivian R1T.

Производство Cybertruck будет производиться на заводе Tesla в Техасе.

Стоимость Cybertruck неизвестна. Ранее на сайте компании указывалось, что пикап будет поставляться в трех комплектациях – по цене от 39,9 тыс. до 69,9 тыс. долларов. Осенью 2021 года эту информацию убрали.

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