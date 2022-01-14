Всего 5,5 тысяч долларов: в Сети показали новый кроссовер Renault

Фотошпионы показали в Сети обновленный бюджетный кроссовер Renault Kwid. На данный момент это самый доступный кроссовер в модельной линейке Renault, так как его цена составляет примерно от 5 500 долларов.

Renault Kwid выпускают с 2017 года, поэтому его обновление уже назрело. Благодаря фотошпионым мы с вами уже сейчас можем увидеть, как будет выглядеть эта новинка.

На фотографиях показана топовая комплектация этого кроссовера, которая называется Outsider. Новый Kwid получил новую решетку радиатора и бамперы, двухуровневую головную оптику, а также новые задние фонари. Обращают на себя внимание легкосплавные колесные диски с алмазной отделкой, которые есть только в комплектации Outsider.

В салоне у информационно-развлекательной системы экран теперь больше, чем раньше (вероятно, 8-дюймовый), появилась новая приборная панель с цифровым спидометром.

Под капотом вместо 1,0 л двигателя мощностью 70 л.с. теперь находится, по слухам, 1,0-литровый атмосферный мотор мощностью 82 л.с.

Официальная премьера обновленного Renault Kwid состоится 20 января текущего года. Нужно отметить, что этот кроссовер выпускают в нескольких странах, но не в Европе. Так, он продается, например, в Индии и в Бразилии .

Напомним, ранее стало известно, что Renault поменяет названия некоторых своих кроссоверов. Известна причина такого решения боссов французского автогиганта.