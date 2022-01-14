В Днепропетровской области в результате ДТП сгорели легковушка и автобус, есть жертвы

Погиб водитель автомобиля. Двое пострадавших из автобуса были госпитализированы.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

На Днепропетровщине вследствие дорожно-транспортного происшествия загорелись рейсовый автобус и автомобиль ВАЗ-2101, погиб водитель легковушки.

По информации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, авария произошла на автодороге М-04 "Знаменка-Луганск-Изварино" между с. Песчанка и Новоселовка.

"В результате столкновения рейсового автобуса и легкового автомобиля ВАЗ-2101 транспортные средства загорелись", – говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Отмечается, что в салоне автобуса находились 10 человек и водитель. Все пассажиры покинули транспорт до прибытия спасателей.

Пострадавших мужчину, 1957 г.р., и подростка, 2005 г.р. ,направили на обследование в Новомосковскую центральную районную больницу.

"Погиб водитель автомобиля. Общая площадь пожара составила 15 м. кв. Около 9 утра его ликвидировали", – сообщили в ГСЧС.

Раньше на Тернопольщине перевернулась автоцистерна с бензином, людей из близлежащих домов эвакуировали.

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