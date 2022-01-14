Тепловые насосы электромобилей Tesla, которыми так гордится Илон Маск, начали выходить из строя

Внедрение в конструкцию климатической системы электромобилей Tesla Model 3 и Model Y тепловых насосов позволило повысить эффективность расходования заряда тяговой батареи без ущерба для комфорта находящихся в салоне людей в холодное время года. Канадские регуляторы, тем не менее, после жалоб клиентов Tesla на отказы в работе тепловых насосов начали расследование, которое может вынудить компанию заняться решением этой проблемы.

Источник изображения: Electrek

По информации Electrek, проблема с тепловыми насосами у электромобилей Tesla возникает не первый раз, но ранее компания пыталась решить её обновлением управляющего программного обеспечения или заменой дефектных датчиков. Некоторые из автовладельцев столкнулись с необходимостью замены компрессора и системы клапанов, при отсутствии гарантийного покрытия подобный ремонт обошёлся бы в $4000. В отдельных случаях Tesla рекомендует клиентам следить за состоянием воздуховодов в районе капота, которые в зимнее время часто блокируются льдом, затрудняя циркуляцию воздуха в климатической системе и создавая дополнительную нагрузку для теплового насоса. В такой ситуации компания рекомендует либо предварительно прогревать электромобиль, чтобы лёд на входе в воздуховод растаял, либо вручную удалять такую помеху.

Тепловые насосы других производителей имеют свойство плохо работать при температуре воздуха ниже минус 15 градусов по Цельсию, но Tesla гордилась тем, что решила эту проблему введением двойного контура. Тем не менее, на севере в США и Канаде стали фиксироваться случаи отказов в работе тепловых насосов при температуре около минус 30 градусов Цельсия. Электромобиль сохраняет возможность передвигаться, но отопление при этом не работает. Канадских регуляторов в этой истории больше всего смущает то, что при неработающем тепловом насосе быстро покрывается инеем лобовое стекло, ограничивая видимость и создавая угрозу безопасности движения.

Канадские власти уже получили около 16 жалоб от клиентов, и теперь Tesla может столкнуться с необходимостью отозвать все оснащённые тепловыми насосами электромобили, эксплуатируемые в этой стране. Машины прежних годов выпуска тепловыми насосами не оснащались, поэтому их данная проблема не касается. В 2020 году Илон Маск (Elon Musk) выразил восхищение совершенством конструкции теплового насоса кроссоверов Model Y, назвав его «одним из лучших инженерных творений, которые он видел».



