Весной в Украине запустят кредитование покупки электромобилей под 5%

В Украине уже до конца марта 2022 года можно будет купить электромобиль под 5% годовых. Это станет возможным благодаря реализации государственной программы "Украинская мечта", которую Офис президента планирует запустить в I квартале 2022 года.

Весной в Украине запустят кредитование покупки электромобилей под 5%

По словам замглавы Офиса президента Ростислава Шурмы, приобрести в кредит электромобиль по льготным условиям от государства смогут все, кто получает официальные доходы.

Введение государственной программы "Украинская мечта" анонсировал еще в начале декабря 2021 года президент Украины Владимир Зеленский. По этой программе украинцы смогут получить кредит под 5% годовых не только на покупку электромобиля, но и, например, на покупку квартиры в новом доме или на оплату образования.

К сожалению, пока не известно, будет ли распространяться эта программа на покупку б/у электромобилей или только на новые модели. Чаше всего в других странах государство дает льготные кредиты на покупку новых электромобилей.

Между тем, в 2021 году украинцы купили рекордное количество электромобилей – 8 541. Это на 19% больше, чем в 2020 году. В тройке лидеров - Nissan, Tesla, Chevrolet. На них приходится 55% рынка электрокаров в нашей стране. Чаще всего украинцы покупают Nissan Leaf, Tesla Model 3 и Chevrolet Bolt EV.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине начались продажи самого дешевого электромобиля.


Максимов Віталій, Тудей

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