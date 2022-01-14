Минобороны заказало ремонт фрегата "Гетман Сагайдачный"

Министерство обороны подписало контракт с государственным предприятием "Опытно-проектный центр кораблестроения" (ГПЦК) на ремонт и модернизацию фрегата "Гетман Сагайдачный", являющегося флагманом военного флота Украины.

Об этом сообщила пресс-служба "Укроборонпрома", в состав которого входит ГПЦК.

"Работы подобного объема и сложности для кораблей такого класса не выполняло ни одно предприятие за весь период независимости Украины", - заявил директор и генеральный конструктор ГПЦК Вадим Борисов.

Поэтому, по его словам, к реализации проекта будут привлечены и другие предприятия: научно-производственный комплекс газотурбостроения "Заря"-"Машпроект", Николаевский судостроительный завод (оба входят в состав "Укроборонпрома"), судостроительно-судоремонтный завод "Нибулон".

Напомним, что Министерство обороны планирует в будущем заменить "Гетман Сагайдачный". Для этого недостроенный корвет "Владимир Великий" намерены перевести в класс фрегатов.