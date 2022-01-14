В Киеве водитель Toyota Prado бросил мужчину головой в асфальт из-за замечания

По информации из открытых источников, нападающий – сын чиновника Минобразования.

В Киеве водитель Toyota Prado бросил мужчину головой в асфальт из-за замечания

Сегодня, 14 января, на улице Андрея Аболмасова в Днепровском районе Киеве произошла потасовка. Из-за замечания о неправильной парковке водитель Toyota Prado бросил мужчину головой в асфальт. Последнего госпитализировали.

Видео инцидента обнародовал телеграмм-канал "Оперативный".

Как отмечается, примерно в 11:30 на Аболмасова, 6, жилец сделал замечание владельцу припаркованного автомобиля Toyota Land Cruiser Prado из-за неправильной парковки. "Последний нанес удары кулаками и сделал бросок просто за то, что его попросили придерживаться ПДД. После этого еще и начал добивать на земле. Пострадавшего срочно госпитализировали в ЛСП", – говорится в сообщении. Отмечается, что полиция Киева приехала, но, "через несколько минут уехала, не оформив нападающего".

По информации из открытых источников, нападающий - Владислав Стеценко, 1997 г.р., сын главы комитета по физическому воспитанию и спорту Министерства образования и науки Вадима Стеценко.

Полиция Киева сообщила, что узнала потасовку во время мониторинга сети Интернет.

"Предварительно правоохранители установили, что между оппонентами возник конфликт из-за неправильной парковки автомобиля. Впоследствии один из мужчин набросился с кулаками на другого и нанес ему несколько ударов в разные части тела. В результате драки один из участников госпитализирован в больницу, а с другим мужчиной общаются следователи" , – отмечают в полиции.

Событие зарегистрировано в Днепровском управлении полиции. Правовая квалификация будет предоставлена после установления обстоятельств.

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