В судах дела пьяных водителей будут рассматривать в ускоренном порядке

В Украине могут ввести ускоренное рассмотрение в судах дел по управлению автомобилем в состоянии алкогольного опьянения - в течение 72 часов с момента поступления в суд протокола по статье 130 КУоАП. С такой инициативой выступил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

В судах дела пьяных водителей будут рассматривать в ускоренном порядке

Так Геращенко отреагировал на смертельное ДТП в Харьковской области с участием автомобилей Kia и Toyota, в котором три человека погибли на месте, а двух трехлетних детей госпитализировали в реанимацию. По предварительной информации, виновником этого смертельного ДТП стал водитель автомобиля Kia. Он выехал на полосу встречного движения и врезался в такси Toyota.

Геращенко подчеркнул, что в отношении водителя Kia в 2021 году три раза (10 сентября, 14 и 15 ноября) составили административные протоколы за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Суд должен был рассмотреть эти дела 21 и 26 января, и 21 февраля…

"У полиции связаны руки относительно злостных нарушителей ПДД. Полицейский не может забрать водительское удостоверение даже у явно нетрезвого водителя. А суды завалены текущими делами и не очень быстро рассматривают дела по вождению в нетрезвом виде", – подчеркнул Геращенко.

Он считает, что в судах дела по управлению автомобилем в состоянии алкогольного опьянения нужно рассматривать в течение 72 часов с момента поступления протокола по статье 130 КУоАП. Чиновник МВД призвал законодателей внести соответствующие изменения в Кодекс про административные правонарушения и в процессуальный кодекс.

Напомним, ранее стало известно, что в 2022 году в Украине полиция резко усилит контроль за водителями.


Максимов Віталій, Тудей

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