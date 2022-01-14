Tesla перенесла начало производства пикапа Cybertruck на 2023 года из-за конкурентов

Tesla перенесла начало производства пикапа Cybertruck на 2023 года из-за конкурентов

Накануне стало известно, что компания Tesla убрала упоминания о начале производства электрического пикапа Cybertruck в конце 2022 года со страницы сайта, на которой предлагалось сконфигурировать машину под нужды конкретного клиента. По некоторым данным, дополнительное время понадобилось компании для адекватного ответа на действия конкурентов.

Источник изображения: Tesla

Во всяком случае, такой теории придерживается Reuters со ссылкой на информированные источники. По их словам, производство электрических пикапов Tesla Cybertruck в небольших количествах начнётся в конце первого квартала 2023 года. Задержкой компания воспользуется для корректировки характеристик и функциональных возможностей своего транспортного средства, поскольку стремится сделать Cybertruck более привлекательным на фоне конкурентов.

Количество последних стремительно растёт. Компанию Hummer EV готовы составить Ford F-150 Lightning, Chevrolet Silverado, Lordstown Endurance и Rivian R1T. Две из моделей-соперников готовы предложить подруливающие задние колёса, которые сократят радиус разворота и добавят манёвренности на бездорожье. Штатной функцией многих пикапов, предлагаемых на американском рынке, также станет возможность питания внешних потребителей от преобразователя переменного тока, как и подзарядки других электромобилей. Не исключено, что Tesla просто стремится сделать Cybertruck соответствующим актуальным потребностям аудитории.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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