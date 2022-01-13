Не оплатил 13 штрафов: Автомобиль нарушителя ПДД продадут на аукционе

У жителя Харькова, который не оплатил 13 штрафов за нарушение ПДД, по решение суда конфисковали автомобиль Renault Kangoo и теперь его продадут на открытом электронном аукционе. Об этом сообщил замначальника Восточного межрегионального управления Министерства юстиции Украины Сергей Розумный.

Не оплатил 13 штрафов: Автомобиль нарушителя ПДД продадут на аукционе

В сообщении говорится, что в отношении бывшего владельца минифургона Kangoo в Исполнительной службе было открыто 13 производств. Его штрафовали за нарушение ПДД, в частности, за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

За все время ни один штраф не был оплачен, даже после изъятия машины. По каким причинам – не известно. В конечном итоге автомобиль должника сотрудники Исполнительной службы арестовали, описали и доставили при помощи коммунальщиков на площадку ГП "Сетам" для дальнейшей реализации на открытом электронном аукционе. Разницу между стоимостью автомобиля и сумой штрафов бывшему владельцу вернут.

Не оплатил 13 штрафов: Автомобиль нарушителя ПДД продадут на аукционе

Это уже далеко не первый случай, когда полиция изымает автомобили за то, что их владельцы не оплачивают штраф за нарушение ПДД. Например, в конце 2021 года в Киеве патрульные полицейские забрали на штрафплощадку Range Rover, так как его владелец не оплатил штрафы за превышение скоростного режима на общую сумму в 130 тысяч гривен.

Ранее стало известно, что сервисные центры МВД отказывается ставить на учет автомобили, проданные на аукционе таможней.


Максимов Віталій, Тудей

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