Не оплатил 13 штрафов: Автомобиль нарушителя ПДД продадут на аукционе

У жителя Харькова, который не оплатил 13 штрафов за нарушение ПДД, по решение суда конфисковали автомобиль Renault Kangoo и теперь его продадут на открытом электронном аукционе. Об этом сообщил замначальника Восточного межрегионального управления Министерства юстиции Украины Сергей Розумный.

В сообщении говорится, что в отношении бывшего владельца минифургона Kangoo в Исполнительной службе было открыто 13 производств. Его штрафовали за нарушение ПДД, в частности, за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

За все время ни один штраф не был оплачен, даже после изъятия машины. По каким причинам – не известно. В конечном итоге автомобиль должника сотрудники Исполнительной службы арестовали, описали и доставили при помощи коммунальщиков на площадку ГП "Сетам" для дальнейшей реализации на открытом электронном аукционе. Разницу между стоимостью автомобиля и сумой штрафов бывшему владельцу вернут.

Это уже далеко не первый случай, когда полиция изымает автомобили за то, что их владельцы не оплачивают штраф за нарушение ПДД. Например, в конце 2021 года в Киеве патрульные полицейские забрали на штрафплощадку Range Rover, так как его владелец не оплатил штрафы за превышение скоростного режима на общую сумму в 130 тысяч гривен.