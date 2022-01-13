Судья, которая должна рассматривать дело 16-летнего водителя Infiniti из Харькова, взяла самоотвод

Подготовительное заседание должно состояться 19 января.

Судья, которая должна рассматривать дело 16-летнего водителя Infiniti из Харькова, взяла самоотвод
Фото: Харків 1654

Судья Червонозаводского районного суда Харькова Татьяна Янцовская, которая должна рассматривать дело несовершеннолетнего водителя, обвиняемого в совершении смертельной аварии, которая три года назад судила этого же подростка, заявила самоотвод.

Эту информацию подтвердил пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, передает "Укринформ".

"Судья Янцовская заявила о самоотводе. Сейчас решается вопрос, кто будет рассматривать дело", – сказал Чубенко.

Подготовительное заседание по этому делу должно состояться 19 января.

Напомним, 31 декабря прошлого года харьковская полиция передала в суд уголовное дело против 16-летнего Николая Харьковского, подозреваемого в совершении резонансного ДТП на проспекте Гагарина. Парня будут судить за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, и заведомо ложное сообщение о совершении преступления (ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст. 383 УК Украины). Ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

26 октября 2021 года около 20:40 в районе перекрестка проспекта Гагарина и улицы Одесской в Харькове 16-летний парень на Infiniti пытался проехать перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с машиной Chevrolet. В результате ДТП погиб 58-летний водитель автомобиля Chevrolet. Трое пассажиров Infiniti – двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка – попали в больницу с травмами разной степени тяжести, а водитель Infiniti почти не пострадал.

В тот же день из медицинского учреждения, куда его увезли после аварии, водитель Infiniti позвонил на номер 102 и сообщил о похищении Infiniti, чтобы отвести от себя подозрение. В ноябре во время допроса у следователя парень признал свою вину в совершении преступления.

Полиция также продолжает следствие в отношении родителей парня. Им может угрожать уголовная ответственность за допуск несовершеннолетнего к управлению автомобилем и злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком (ст. 287, ст. 166 УК Украины). Кроме того, в отдельном уголовном производстве расследуется факт незаконного завладения транспортным средством (ч.1, ч. 3 ст. 289 УК).

Летом 2021 года задержанный водитель привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение телесных повреждений средней тяжести. Суд назначил ему приговор в виде двух лет лишения свободы с условным наказанием на один год.

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