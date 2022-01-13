Водитель Кличко нарушил правила парковки и уплатил штраф

Мэр подчеркнул, что правила должны выполнять все без исключения.

Водитель Кличко нарушил правила парковки и уплатил штраф
Архивное фото
Фото: Патрульная полиция

Водитель мэра Киева Виталия Кличко нарушил правила парковки в столице и заплатил за это штраф.

Об этом сообщил Кличко в своем Telegram-канале.

"Друзья! Сегодня мой водитель нарушил правила парковки в столице. Штраф уже оплачен через «Киев Цифровой». Инспекция по парковке сработала оперативно",- написал он.

Мэр подчеркнул, что правила должны выполнять все без исключения. Он также опубликовал квитанцию.

Фото: Виталий Кличко

Напомним, в декабре прошлого года водителя депутата от "Слуги народа" Николая Галушко остановили за нарушение правил дорожного движения. Нардеп приехал "выручать" своего водителя и обматерил патрульных. Он заявил правоохранителям, что это автомобиль народного депутата и они, мол, не имели права его останавливать. Полицейские отметили, что на автомобиле не написано, что оно принадлежит нардепу, а также депутаты не имеют дипломатического иммунитета.

По данным источников в полиции, инцидент произошел еще 18 декабря 2020 года, однако о нем стало известно только после того, как опубликовали видео.

10 декабря на въезде в Донецкую область заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили поскандалил со стражами порядка из-за того, что его автомобиль остановили и попросили предъявить документы. Он заявил, что считает неправильным то, что замглавы МВД не знают в лицо. По его мнению, это полное невыполнение субординации.

После этого глава МВД Денис Монастырский подписал приказ о временном отстранении Гогилашвили, а 13 декабря его уволили.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Укрзализныця ввела плату за услугу, которая ранее была бесплатнойУкрзализныця ввела плату за услугу, которая ранее была бесплатной
Водителя КИА, который вызвал смертельное ДТП на Объездной в Харькове, трижды останавливали за пьяное вождениеВодителя КИА, который вызвал смертельное ДТП на Объездной в Харькове, трижды останавливали за пьяное вождение
У самолета "Мрия" в Польше повреждена стойка шассиУ самолета "Мрия" в Польше повреждена стойка шасси
В Украине подорожал кроссовер Kia SportageВ Украине подорожал кроссовер Kia Sportage
Автомобили в Украине подорожают по неожиданной причинеАвтомобили в Украине подорожают по неожиданной причине
Блок рекламы


Похожие новости
Должен ли водитель передавать “права“ инспектору полиции?Должен ли водитель передавать “права“ инспектору полиции?
Штрафы не помеха: В Украине установили рекорд по ввозу б/у автомобилейШтрафы не помеха: В Украине установили рекорд по ввозу б/у автомобилей
На Харьковщине оштрафовали женщину, которая разрешила сесть за руль своему несовершеннолетнему сынуНа Харьковщине оштрафовали женщину, которая разрешила сесть за руль своему несовершеннолетнему сыну
В этом году Tesla попытается доказать, что она нечто большее, чем просто автопроизводительВ этом году Tesla попытается доказать, что она нечто большее, чем просто автопроизводитель
В Украине в 2022 году появится система штрафных баллов для водителей – подробностиВ Украине в 2022 году появится система штрафных баллов для водителей – подробности
На трассе возле Харькова водитель легковушки погиб в лобовом столкновении со “скорой”На трассе возле Харькова водитель легковушки погиб в лобовом столкновении со “скорой”
В Украине начали штрафовать за вовремя незарегистрированный автомобильВ Украине начали штрафовать за вовремя незарегистрированный автомобиль
В селе возле Киева разбился насмерть водитель на квадроциклеВ селе возле Киева разбился насмерть водитель на квадроцикле
В Киеве пьяный водитель сбил 12-летнего мальчика на пешеходном переходеВ Киеве пьяный водитель сбил 12-летнего мальчика на пешеходном переходе
Первой водительское удостоверение с кодом “78“ получила девушкаПервой водительское удостоверение с кодом “78“ получила девушка
Последние новости
Подгружаем последние новости