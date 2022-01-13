Водитель Кличко нарушил правила парковки и уплатил штраф

Мэр подчеркнул, что правила должны выполнять все без исключения.

Водитель мэра Киева Виталия Кличко нарушил правила парковки в столице и заплатил за это штраф.

Об этом сообщил Кличко в своем Telegram-канале.

"Друзья! Сегодня мой водитель нарушил правила парковки в столице. Штраф уже оплачен через « Киев Цифровой». Инспекция по парковке сработала оперативно",- написал он.

Мэр подчеркнул, что правила должны выполнять все без исключения. Он также опубликовал квитанцию.

Фото: Виталий Кличко

Напомним, в декабре прошлого года водителя депутата от "Слуги народа" Николая Галушко остановили за нарушение правил дорожного движения. Нардеп приехал "выручать" своего водителя и обматерил патрульных. Он заявил правоохранителям, что это автомобиль народного депутата и они, мол, не имели права его останавливать. Полицейские отметили, что на автомобиле не написано, что оно принадлежит нардепу, а также депутаты не имеют дипломатического иммунитета.

По данным источников в полиции, инцидент произошел еще 18 декабря 2020 года, однако о нем стало известно только после того, как опубликовали видео.

10 декабря на въезде в Донецкую область заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили поскандалил со стражами порядка из-за того, что его автомобиль остановили и попросили предъявить документы. Он заявил, что считает неправильным то, что замглавы МВД не знают в лицо. По его мнению, это полное невыполнение субординации.