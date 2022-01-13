Должен ли водитель передавать “права“ инспектору полиции?

Очень многие украинские водители сталкивались с ситуацией, когда после остановки автомобиля инспектор патрульной полиции требует передать ему водительское удостоверение. Водители часто получают назад "права" вместе с постановлением о штрафе. Но никто не обязан передавать "права" в руки правоохранителей…

Должен ли водитель передавать “права“ инспектору полиции?

Украинское законодательство предусматривает, что инспектор полиции имеет право потребовать у водителя предъявить документы на право управления автомобилем. В частности, об этом однозначно говорится в статье 13 Закона "Про дорожное движение", а также в п.п.2.4.а Правил дорожного движения.

Таким образом, согласно действующему украинскому законодательству, водитель не обязан передавать свое водительское удостоверение в руки правоохранителям. Ему достаточно их предъявить, то есть показать.

Закон №1231-IX (он вступил в силу в марте 2021 года) значительно расширил полномочия патрульных полицейских. И хотя первая его редакция предлагала закрепить за водителями обязанность передавать водительское удостоверение в руки правоохранителям, из окончательной редакции это требование убрали.

В этом законе говорится, что водитель должен предъявить документ таким образом, чтобы тот можно было прочитать и зафиксировать его данные.

В Украине водитель не обязан передавать документы сотруднику полиции, их нужно только предъявить для ознакомления. Но если водитель сам передал документы правоохранителю, то тот может их взять.

Напомним, ранее стало известно, что в 2022 году в Украине полиция резко усилит контроль за водителями.


Максимов Віталій, Тудей

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