Как завести автомобиль, если сел аккумулятор: несколько советов

Некоторые водители сталкиваются с ситуацией, особенно зимой, когда, утром не можешь завести двигатель автомобиля из-за того, что неожиданно сел аккумулятор. Это всегда неприятно. Сегодня мы расскажем о том, как завести машину, если сел аккумулятор.

Аккумулятор другой машины

При "прикуривании" от аккумулятора другого автомобиля нужно внимательно прочитать инструкцию к машине. Если в ней оговариваются точки подсоединения проводов, то цеплять зажимы ("крокодилы") следует именно к ним. Важно соблюдать полярность. После того, как двигатель заведется, нужно дать ему некоторое время поработать, чтобы зарядился аккумулятор.

Буксировочный трос

Если у автомобиля механическая коробка передач, то можно завести мотор при помощи троса. Главное, чтобы нашелся "добрый самаритянин", который захочет помочь, несмотря на то, что сейчас всем не хватает времени.

"С толкоча"

Завести автомобиль иногда получается "с толкоча". Этот метод подходит для автомобилей с "механикой". Вот только в одиночку это сделать практически не реально. Нужен один, а лучше два помощника.

В этом случае выжимаем сцепление, подключаем вторую или третью передачу, а помощники начинают толкать автомобиль. Когда он разгонится до скорости 5–10 км/ч, отпускаем сцепление.

Когда двигатель заработает, снова выжимаем сцепление, переводим рычаг коробки в "нейтраль". Мотор должен поработать минут 30, чтобы аккумулятор подзарядился.

Пуско-зарядное устройство

Завести машину с разряженным аккумулятором помогут устройства, способные выдать энергию для вращения стартера – бустеры (пускачи). Подавляющее большинство таких устройств – аккумуляторные. Реже встречаются конденсаторные.

Для того, чтобы завести двигатель, нужно выключить зажигание, подключить провода с клеммами АКБ и включить зажигание.

Веревка

В экстренной ситуации поможет завести двигатель автомобиля с передним приводом и механической коробкой обычная веревка. Автомобиль ставим на ручник, поднимаем домкратом переднее колесо, включаем зажигание, устанавливаем третью передачу, наматываем веревку на висящее колесо и резко дергаем. Нельзя наматывать веревку на руку и цеплять ее за колесный диск.

Аккумулятор от шуруповерта

Также в экстренной ситуации, когда ничего другого не остается, можно завести мотор от аккаумуляторного шуруповерта. Напряжение его батареи не должно быть выше 14 В.

Подключаем к клеммам батареи провода. Примерно за 20 минут батарея немного пополнит заряд аккумулятор, после чего можно запустить силовой агрегат.

Теплая вода

Можно немного увеличить напряжение аккумулятора с помощью теплой ванны. Температура воды должна быть около 50 градусов тепла. Если ваш аккумулятор не разряжен полностью, такой способ поможет. Но при напряжении ниже 10,5 В ничего не получится.

Напомним, ранее эксперты немецкого журнала AUTO BILD назвали четыре типичных ошибки автомобилистов, из-за которых разряжаются аккумуляторы.