BMW отчиталась о рекордных поставках в 2021 году

BMW Group в 2021 года увеличила поставки автомобилей на 8,4% до 2,52 млн единиц. Об этом сообщает Reuters.

BMW отчиталась о рекордных поставках в 2021 году
Фото: bloomberg.com

Статистика BMW

Бренд BMW поставил 2,21 млн автомобилей, что на 9,1% больше, чем в 2020 году.

Продажи электромобилей выросли более чем в два раза, при этом 23% автомобилей, реализуемых в Европе, были либо электрическими, либо гибридными.

В декабре BMW договорилась с немецким производителем микрочипов INOVA Semiconductors и американской полупроводниковой компанией GlobalFoundries о о крупных поставках полупроводников.

Напомним

Ранее сообщалось, что за первые девять месяцев 2021 года было продано 1,7 млн автомобилей под брендом BMW, что превышает показатель Mercedes-Benz у Daimler более чем на 112?000 автомобилей.

Агентство отмечает, что BMW менее конкурентов пострадал от глобальной нехватки полупроводников, в результате которой производственные линии других автопроизводителей работали с перебоями.

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