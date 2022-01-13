"Укрзализныця" назвала самые популярные направления в праздничный период

За период новогодних праздников "УЗ" перевезла 1,5 млн пассажиров – на 38% больше, чем годом ранее.

"Укрзализныця" назвала самые популярные направления в праздничный период
Фото: Александр Рудоманов

Наибольшим спросом пассажиров в праздничный период с 23 декабря 2021 года по 10 января 2022 года пользовались поезда Лисичанск – Ужгород и Днепр – Трускавец. Самым популярным в период новогодних и рождественских праздников стало западное направление: на него пришлось 44% пассажиропотока "Укрзализныци".

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

"Объемы перевозок в рекреационные зоны Карпат увеличились даже по сравнению с «доковидным» периодом 2019/2020 годов", – отметили в "Укрзализныце".

В частности, до станции Татаров (Буковель) пассажиропоток вырос на 280%, до станции Яремче – на 56%, Ясиня – более 50%, а до станции Ворохта увеличение составило почти 45%.

Наиболее популярными поездами по количеству перевезенных пассажиров в праздничный период стали:

  • №45/46 Ужгород – Лисичанск (47,2 тыс. пасс.);
  • №41/42 Днепр – Трускавец (33,6 тыс. пасс.);
  • №55/56 Киев – Рахов (29,1 тыс. пасс.);
  • №135/136 Одесса – Черновцы (24,8 тыс. пасс.);
  • №122/121 Николаев – Киев (24,6 тыс. пасс.).

"Укрзализныця" определила также топовые поезда по абсолютному показателю заполненности (95-100%):

  • №1/2 Ивано-Франковск – Константиновка,
  • №71/72 Киев – Запорожье,
  • №45/46 Ужгород – Лисичанск.

Новоназначенные поезда, курсирующие с 12 декабря 2021 г. – с момента введения нового графика перевозок на 2022 год – также пользовались популярностью.

За почти месяц курсирования этими поездами воспользовались такое количество пассажиров:

  • №55/56 Киев – Рахов (29,1 тыс. пасс.);
  • №114/113 Львов – Бахмут (19,2 тыс. пасс.);
  • №68/67 Мариуполь – Львов (14,8 тыс. пасс.);
  • №59/60 Киев – Чоп (14,2 тыс. пасс.);
  • №6/5 Мариуполь – Рахов (9,1 тыс. пасс.).

Отмечается, что за период новогодних праздников "Укрзализныця" перевезла 1,5 млн. пассажиров. Это на 38% больше, чем за аналогичный период 2020/2021 годов.

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