В Украине подорожали некоторые автомобили Ford

В Украине в начале 2022 года подорожали некоторые автомобили Ford. Среди них – компактный кроссовер Ford Kuga (в некоторых странах он известен под названием Escape) и пассажирский минивэн Ford Tourneo Connect.

В Украине подорожали некоторые автомобили Ford

В частности, если в декабре 2021 года в Украине Ford Kuga в комплектации Titanium с двигателем 1.5 EcoBoost (182 к.с.) и с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач стоил от 817 904 гривен, то в начале 2022 года – 841 688 гривен. Такая версия с полным приводом подорожала с 898 442 гривен до 905 688 гривен.

Комплектации Titanium X с двигателем 1.5 EcoBoost (182 к.с.) и с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач подорожала с 928 667 гривен до 936 157 гривен.

После Нового года в нашей стране подорожали и некоторые другие комплектации компактного кроссовера Ford Kuga.

В Украине подорожали некоторые автомобили Ford

Что же касается пассажирского минивэна Ford Tourneo Connect, то он в комплектации 5L1 100TREND с 1,5 л дизельным двигателем (150 л.с.) и с 6-ступенчатой механической коробкой передач подорожал с 794 158 гривен до 800 563 гривен.

Нужно отметить, что одновременно с этим в Украине некоторые комплектации некоторых моделей компании Ford немного снизились в цене.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине может появиться внедорожник Ford Bronco.


Максимов Віталій, Тудей

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