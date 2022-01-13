?В Николаевской области в этом году стартует реконструкция трассы М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск

В 2021 году в области отремонтировали 200 км дорог.

В 2021 году в Николаевской области по программе президента Владимира Зеленского «Большая стройка» отремонтировали около 200 км дорог, что является самым большим достижением за последние десятки лет. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог Николаевской области.

«Среди главных результатов ремонтно-строительного сезона-2021 имеем: 10,5 км отремонтированной дороги М-14 в городе Николаеве; 3 км забетонированных подходов к Николаеву трассы М-14; 37 км обновленной дороги к морю Т-15-13 Нечаяне – Очаков; 88 км курортных дорог Т-15-07 Николаев – Парутино – Очаков и Т-15-15 Федоровка – Рыбаковка в активной работе; 100 км восстановленных дорог Н-14 Кропивницкий – Николаев и Н-11 Днепр – Николаев», - перечислили в Автодоре.

Еще одним достижением стало начало восстановления дорог, которые годами не видели капитальных ремонтов. Речь идет о трассах М-13 Кропивницкий – Платоново, Р-55 Одесса – Вознесенск – Новый Буг и Р-75 КПП «Тимково» – Балта – Первомайск – Домановка – Александровка. Первые участки уже в работе, остальные ожидают подписания контрактов.

«2021 год стал годом старта масштабного обновления самой длинной трассы Николаевщины Н-24 Благовещенское - Николаев. В работе сейчас находятся три объекта: строительство Троицкого моста, ремонт дороги сообщением Южноукраинск - Вознесенск и капремонт моста в селе Раково. Все они переходящие на 2022 год», – заявил глава Службы автомобильных дорог Николаевской области Александр Антощук.

Он также уточнил, что вместе с восстановлением дорог заботятся об их сохранности. В области установили и сертифицировали 4 WIM-комплекса «взвешивание-в-движении». Еще один находится в процессе монтажа.

В этом году акцент сделают на восстановлении дорог территориального и регионального значения, ремонта которых давно ждут местные жители. Речь идет о дороге Р-81 Казанка – Снигиревка, Т-15-04 Первомайск – Новоукраинка и Т-15-06 Николаев – Домановка – Березки.

«Одной из приоритетных задач 2022 года будет начало реализации долгожданной реконструкции автодороги М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск и расширение ее до 4-х полос движения в Одесском и Херсонском направлениях», - добавил Антощук.

Напомним, президент Владимир Зеленский в конце 2021 года заявил, что по программе «Большая стройка» в Украине уже восстановили 14 тыс. км дорог, что составляет более 40% основной сети дорог страны.