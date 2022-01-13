В Украине будут ежедневно отслеживать цены на автомобильное топливо

Кабинет министров принял распоряжение "О мерах по мониторингу и анализу цен и состояния товарных рынков". В перечень вошли 30 позиций, среди которых бензин А-95, дизельное топливо и автогаз.

В Украине будут ежедневно отслеживать цены на автомобильное топливо

Государственная служба статистики будет теперь ежедневно мониторить потребительские цены на товары по перечню, в том числе и на автомобильное топливо, и предоставлять Министерству экономики соответствующую информацию до 16-00 отчетного дня.

Предполагается, что это позволит правительству своевременно реагировать в случае необоснованного повышения цен на так называемые товары первой необходимости. В перечень не вошел бензин А-92, и, значит, цену на него ежедневно проверять не будут.

Напомним, что в мае 2021 году в Украине ввели государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо (автогаза оно не коснулось). Госрегулирование цен будет действовать до окончания карантина, введенного для борьбы с пандемией коронавируса. Предполагается, что это стабилизирует цены. Однако, пока этого так и не произошло. Цены на бензин и ДТ увеличиваются, хотя и не так стремительно, как ожидалось.

Между тем, в Украине в 2021 году увеличился импорт бензина и дизельного топлива.

В частности, в 2021 году в Украину ввезли 1,28 млн тонн бензина. Это на 16,5% больше, чем в 2020 году. Кроме того, в 2021 году в Украину ввезли 6,85 млн тонн дизельного топлива, что на 10% больше, чем в 2020 году. Это новый рекорд для нашей страны.

Напомним, ранее эксперты Института потребительских экспертиз проверили зимнее дизельное топливо на украинских АЗС и выявили рекордные отклонения по качеству.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Укрзализныця ввела плату за услугу, которая ранее была бесплатнойУкрзализныця ввела плату за услугу, которая ранее была бесплатной
Водителя КИА, который вызвал смертельное ДТП на Объездной в Харькове, трижды останавливали за пьяное вождениеВодителя КИА, который вызвал смертельное ДТП на Объездной в Харькове, трижды останавливали за пьяное вождение
У самолета "Мрия" в Польше повреждена стойка шассиУ самолета "Мрия" в Польше повреждена стойка шасси
В Украине подорожал кроссовер Kia SportageВ Украине подорожал кроссовер Kia Sportage
Автомобили в Украине подорожают по неожиданной причинеАвтомобили в Украине подорожают по неожиданной причине
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине подорожали некоторые автомобили FordВ Украине подорожали некоторые автомобили Ford
Ждем в Украине: представлен обновленный Citroen C5 AircrossЖдем в Украине: представлен обновленный Citroen C5 Aircross
В Украине скоро появится обновленный Subaru ForesterВ Украине скоро появится обновленный Subaru Forester
Штрафы не помеха: В Украине установили рекорд по ввозу б/у автомобилейШтрафы не помеха: В Украине установили рекорд по ввозу б/у автомобилей
Автомобили в Украине подорожают по неожиданной причинеАвтомобили в Украине подорожают по неожиданной причине
В Украине в 2021 году увеличилось потребление бензинаВ Украине в 2021 году увеличилось потребление бензина
В Украине в 2022 году появится система штрафных баллов для водителей – подробностиВ Украине в 2022 году появится система штрафных баллов для водителей – подробности
Названы цены на новый кроссовер Skoda украинского производстваНазваны цены на новый кроссовер Skoda украинского производства
Названы цены на новый кроссовер украинского производстваНазваны цены на новый кроссовер украинского производства
В Украине в 2021 году резко увеличился выпуск автомобилейВ Украине в 2021 году резко увеличился выпуск автомобилей
Последние новости
Подгружаем последние новости