В Украине будут ежедневно отслеживать цены на автомобильное топливо

Кабинет министров принял распоряжение "О мерах по мониторингу и анализу цен и состояния товарных рынков". В перечень вошли 30 позиций, среди которых бензин А-95, дизельное топливо и автогаз.

Государственная служба статистики будет теперь ежедневно мониторить потребительские цены на товары по перечню, в том числе и на автомобильное топливо, и предоставлять Министерству экономики соответствующую информацию до 16-00 отчетного дня.

Предполагается, что это позволит правительству своевременно реагировать в случае необоснованного повышения цен на так называемые товары первой необходимости. В перечень не вошел бензин А-92, и, значит, цену на него ежедневно проверять не будут.

Напомним, что в мае 2021 году в Украине ввели государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо (автогаза оно не коснулось). Госрегулирование цен будет действовать до окончания карантина, введенного для борьбы с пандемией коронавируса. Предполагается, что это стабилизирует цены. Однако, пока этого так и не произошло. Цены на бензин и ДТ увеличиваются, хотя и не так стремительно, как ожидалось.

Между тем, в Украине в 2021 году увеличился импорт бензина и дизельного топлива.

В частности, в 2021 году в Украину ввезли 1,28 млн тонн бензина. Это на 16,5% больше, чем в 2020 году. Кроме того, в 2021 году в Украину ввезли 6,85 млн тонн дизельного топлива, что на 10% больше, чем в 2020 году. Это новый рекорд для нашей страны.

Напомним, ранее эксперты Института потребительских экспертиз проверили зимнее дизельное топливо на украинских АЗС и выявили рекордные отклонения по качеству.