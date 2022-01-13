Автомобилям из РФ для растаможки больше не нужен перезаезд

Украинцам, которые хотят растаможить автомобиль из РоSSии, теперь не нужен перезаезд. В Украине с 1 января 2022 года вступил в силу закон №1914-IX, предусматривающий возможность оформления таких евроблях на внутренних таможнях.

Таким образом, для растаможки таких машин больше не нужно тратить время и деньги на поездки.

Правда, нужно учесть, что сейчас льготной растаможкой автомобилей на иностранных номерах могут воспользоваться только участники Операции объеденных сил (причем далеко не все). Для них льготная растаможка закончится 8 февраля 2022 года. То есть воспользоваться предоставленными льготами сможет очень мало автомобилистов.

Сейчас льготами могут воспользоваться только те, кто находился в зоне ООС с 15 мая по 8 ноября 2021 года. Остальные участники боевых действий под льготы не попали.

Между тем, в СМИ встречалась информация, что сейчас в Украине насчитывается около 300 тысяч автомобилей из РоSSии. Вряд ли их успеют растаможить. Это означит, что их владельцев ждут большие штрафы, причем как от полиции, так и от таможни.

Напомним, ранее мы подробно рассказали о том, кто до 8 февраля 2022 года может воспользоваться льготной растаможкой автомобилей на иностранной регистрации и какие для этого нужны документы.