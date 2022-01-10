Volkswagen прекратил выпускать одну из своих моделей

Компания Volkswagen прекратила выпускать в Европе седан Volkswagen Passat. Ранее эту модель перестали выпускать в США.

Volkswagen прекратил выпускать одну из своих моделей

Впервые информация о том, что Volkswagen планирует отказаться в Европе от седана Passat, появилась в 2020 году. Тогда сообщалось, что это произойдет в 2023 году. Однако, похоже, сроки сократились, и этот седан уже сняли с конвейера. По данным СМИ, на Старом Континенте сейчас больше не продают седан Passat.

В Европе интерес к седанам в последние годы резко снизился, что отразилось отрицательным образом на их продажах. В результате автопроизводители были вынуждены прекращать выпускать седаны, а вместо них делать акцент на кроссоверы, которые сейчас так популярны.

Volkswagen прекратил выпускать одну из своих моделей

Но покупателям на европейском рынке по-прежнему будут предлагать универсал Volkswagen Passat. Дело в том, что в Европе у него достаточно хорошие продажи, поэтому снимать с конвейера его пока не будут.

Ранее сообщалось, что в 2023 году появится новое поколение Passat. Это будет уже девятое поколение этой модели. Новинку построят на модернизированной платформе MQB. У нее будет только один вариант кузова – универсал.

Между тем, немецкий автогигант сейчас разрабатывает новый электрический седан VW Aero B. Внешне он во многом будет похож на концепт ID Space Vizzion, показанный в 2019 году.

Volkswagen прекратил выпускать одну из своих моделей

Напомним, Volkswagen начал выпускать в Индии новый кроссовер, который стоит всего 13 000 долларов.


Максимов Віталій, Тудей

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