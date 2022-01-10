Автодор опубликовал список обновленных трасс на Закарпатье

В 2022 году планируется восстановить еще 245 км дорог.

В течение 2021 года по программе президента Владимира Зеленского «Большая стройка» на Закарпатье отремонтировали и построили 243,1 км автомобильных дорог. Среди них есть трассы международного значения и региональные дороги между населенными пунктами.

Список основных проектов, выполненных в прошлом году, опубликовала в Facebook Служба автомобильных дорог в Закарпатской области.

Наибольшее количество отремонтированных километров – 64,9 км – сделано на трассе Н-13 Львов – Самбор – Ужгород. На трассе Н-09 Мукачево – Рахов – Ивано-Франковск – Львов восстановлено в верхнем слое 47,7 км, а в Раховском районе дополнительно возвели более 3,3 км опорных стенок для противодействия наводнениям и оползням.

Кроме того, в течение прошлого года по программе «Большая стройка» отремонтировали 25 км автодороги М-25 КПП «Соломоново» – Великая Добронь – Яноши – КПП «Косино».

«В пределах Ужгородского района работы были завершены в октябре 2021 года. В 2022 году основной упор на автодороге М-25 в Береговском районе», - пообещали в автодоре.

Еще одна пограничная дорога, ведущая к границе с Румынией – М-26 Вилок – Неветленфолу – КПП «Дьяково». В 2021 году здесь выполнили 5,6 км капитального ремонта и 3,3 км среднего текущего.

На дороге М-23 Берегово – Виноградово – Великая Копаня успели сделать 10 км, впереди установка дорожных знаков, барьеров и нанесение разметки.

«М-06 Киев – Чоп – одна из важных транспортных артерий Украины и главный международный маршрут в Закарпатской области. В 2021 году выполнили капитальный ремонт 9,5 км. Дорогу планируем отремонтировать в 2022 году», - говорится в отчете.

Также уже завершены или еще продолжаются работы на дорогах территориального и регионального значения Т-07-12 Перечин – Свалява, Р-21 Долина – Хуст, Т-07-37 Хуст – Шаян – Вышково – Буштыно, Т-07-19 Иршава – Виноградов, Т-07-18 Нижние Ворота – Воловец – Межгорье и другие.

«Разработка дорожной инфраструктуры в регионе будет продолжаться: в 2022 году планируем восстановить еще 245 км дорог», - добавили в автодоре.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что за два года реализации программы «Большая стройка» восстановлено более 40% основной сети дорог Украины.

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