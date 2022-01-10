Toyota продлит срок службы своих автомобилей

Компания Toyota планирует увеличить жизненный цикл своих автомобилей, путем неоднократной их модернизации. Правда, пока это нововведение планируют ввести только в Великобритании.

Toyota для продления срока использования своих автомобилей будет сотрудничать с компанией Kinto.

В рамках новой программы автомобили после первого жизненного цикла будут возвращаться на завод в Бернастоне для всестороннего восстановления. Японский автогигант пока не рассказал подробностями о том, что именно собой представляет восстановление. Сообщается только, что это будет всестороннее восстановление.

Некоторые эксперты считают, что речь идет о замене изношенных комплектующих и устранении внешних повреждений.

Также сообщается, что Toyota планирует продлить использование своих автомобилей и время контакта с клиентами как минимум до 10 лет. После третьего жизненного цикла (примерно 10 лет) японский автогигант утилизирует автомобиль.

Напомним, в 2020 году компания Volvo в рамках экологической программы восстановила около 40 000 деталей. Volvo восстанавливает такие компоненты, как коробки передач и двигатели, чтобы эффективнее использовать материалы и снизить выбросы вредных веществ. Это отличается от того, что планирует делать Toyota.

Ранее сообщалось, что в Украине начались продажи нового кроссовера Toyota Yaris Cross.