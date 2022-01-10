ЗАЗ будет выпускать модель Mercedes-Benz

Запорожский автомобилестроительный завод в 2022 году планирует выпустить первую партию нового автобуса ZAZ A09, созданного на шасси Mercedes-Benz. ЗАЗ по этому направлению активно сотрудничает с компанией Mercedes-Benz.

На данный момент известно, что новый автобус ZAZ A09 в 2021 году получил украинскую сертификацию. То есть он практически готов к серийному производству. Однако, перед этим компания Mercedes-Benz проведет аудит Запорожского автомобилестроительного завода, чтобы убедиться в соблюдении всех своих требований.

Только если по результатам аудита у немецкого автогиганта не будет никаких претензий к украинскому заводу, в Запорожье начнется серийное производство автобуса на шасси Mercedes-Benz.

Ранее стало известно, что ЗАЗ планирует в ближайшие годы значительно увеличить производство автомобилей. В частности, в Запорожье рассчитывают через несколько лет ежегодно выпускать по 10 тысяч машин. Напомним, что в Запорожье сейчас из роSSийских машинокомплектов выпускают автомобили Lada, купе-кроссовер Renault Arkana, и две модели Kia.

Также Запорожский автомобилестроительный завод планирует увеличить производство автобусов. Правда, конкретные цифры в этом случае не назывались.

Напомним, в 2021 году в Украине выпустили 7 324 автомобиля. Это на 75% больше, чем в 2020 году.