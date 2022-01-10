ЗАЗ будет выпускать модель Mercedes-Benz

Запорожский автомобилестроительный завод в 2022 году планирует выпустить первую партию нового автобуса ZAZ A09, созданного на шасси Mercedes-Benz. ЗАЗ по этому направлению активно сотрудничает с компанией Mercedes-Benz.

ЗАЗ будет выпускать модель Mercedes-Benz

На данный момент известно, что новый автобус ZAZ A09 в 2021 году получил украинскую сертификацию. То есть он практически готов к серийному производству. Однако, перед этим компания Mercedes-Benz проведет аудит Запорожского автомобилестроительного завода, чтобы убедиться в соблюдении всех своих требований.

Только если по результатам аудита у немецкого автогиганта не будет никаких претензий к украинскому заводу, в Запорожье начнется серийное производство автобуса на шасси Mercedes-Benz.

Ранее стало известно, что ЗАЗ планирует в ближайшие годы значительно увеличить производство автомобилей. В частности, в Запорожье рассчитывают через несколько лет ежегодно выпускать по 10 тысяч машин. Напомним, что в Запорожье сейчас из роSSийских машинокомплектов выпускают автомобили Lada, купе-кроссовер Renault Arkana, и две модели Kia.

Также Запорожский автомобилестроительный завод планирует увеличить производство автобусов. Правда, конкретные цифры в этом случае не назывались.

Напомним, в 2021 году в Украине выпустили 7 324 автомобиля. Это на 75% больше, чем в 2020 году.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украина вошла в пятерку стран Европы по возобновлению авиатрафикаУкраина вошла в пятерку стран Европы по возобновлению авиатрафика
Укрзализныця остановит все пассажирские поезда 11 январяУкрзализныця остановит все пассажирские поезда 11 января
Укрзализныця ввела плату за услугу, которая ранее была бесплатнойУкрзализныця ввела плату за услугу, которая ранее была бесплатной
Группа украинцев вчера не смогла вылететь из Казахстана в КиевГруппа украинцев вчера не смогла вылететь из Казахстана в Киев
Платформа Qualcomm позволит GM к 2025 году создать робомобиль для частного использованияПлатформа Qualcomm позволит GM к 2025 году создать робомобиль для частного использования
Блок рекламы


Похожие новости
Mercedes-Benz VISION EQXX: электромобиль с запасом хода 1000 км и аэродинамикой, уступающей только пингвинуMercedes-Benz VISION EQXX: электромобиль с запасом хода 1000 км и аэродинамикой, уступающей только пингвину
В Украине подорожает проезд в такси: сколько будет стоить поездка в новогоднюю ночьВ Украине подорожает проезд в такси: сколько будет стоить поездка в новогоднюю ночь
Общественный транспорт Киева в Новый год будет курсировать на два часа дольшеОбщественный транспорт Киева в Новый год будет курсировать на два часа дольше
Стало известно, какие автомобили будет выпускать ЗАЗ в 2022 годуСтало известно, какие автомобили будет выпускать ЗАЗ в 2022 году
Эксперты рассказали, что будет с б/у авто в Украине в 2022 годуЭксперты рассказали, что будет с б/у авто в Украине в 2022 году
ЗАЗ может начать выпускать новый кроссовер Kia CarensЗАЗ может начать выпускать новый кроссовер Kia Carens
В это Рождество Tesla будет бесплатно заряжать электромобили в США в определённое времяВ это Рождество Tesla будет бесплатно заряжать электромобили в США в определённое время
Прощай надежность? Toyota будет использовать б/у детали в новых автомобиляхПрощай надежность? Toyota будет использовать б/у детали в новых автомобилях
ЗАЗ может начать выпускать новый хэтчбекЗАЗ может начать выпускать новый хэтчбек
Стало известно, какие нарушения ПДД можно будет фиксировать на телефонСтало известно, какие нарушения ПДД можно будет фиксировать на телефон
Последние новости
Подгружаем последние новости