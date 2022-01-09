Пограничники предупреждают об очередях перед тремя пунктами пропуска на границе с Польшей

Сегодня в пунктах пропуска на украинской границе зафиксировали увеличение количества транспорта и пассажиров.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Выезд граждан из Украины превалирует над въездом, особенно на участках границы со странами Европейского союза.

В то же время очереди нет перед пунктами пропуска "Ягодин", "Устилуг", "Угринов" и "Смольница".

Для путешественников, не сделавших ПЦР-тесты на ковид за 24 часа до въезда в Польшу , возле пунктов пропуска работают мобильные лаборатории. Эта процедура также может замедлять погранично-таможенное движение.

Всего за минувшие сутки, 8-9 января, границу государства пересекло около 100 тыс. человек и 17,5 тыс. автомобилей. В западном направлении, в частности, госрубеж пересекли 32,7 тыс. человек и 7,8 тыс. машин.

Поэтому Госпогранслужба увеличила количество пограничных нарядов, чтобы пропуск был максимально быстрым и одновременно отвечал критериям безопасности.