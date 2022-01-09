На Львовщине столкнулись рейсовый автобус и легковушка, есть пострадавшие

Среди них – мальчик.

На Львовщине в воскресенье, 9 января, столкнулись автобус "Радехов-Львов" и легковушка. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Авария произошла возле села Новый Став Львовского района, в нее попали автобус "Эталон" и автомобиль "Mazda 5".

В результате столкновения в салоне автомобиля зажало пассажирку и водителя. Спасатели с помощью гидравлического снаряжения высвободили их из машины.

Также в автомобиле находился 10-летний мальчик, получивший легкие ушибы.

В автобусе травмирован водитель.

Фото: ГСЧС

Пострадавшие с травмами разной степени тяжести и ребенок были госпитализированы в Клиническую больницу скорой медицинской помощи Львова.

Последствия ДТП ликвидировали 10 спасателей.

Обстоятельства и причины происшествия выясняются правоохранительными органами.

Фото: ГСЧС

Напомним, в селе Нижние Ворота Мукачевского района Закарпатской области во время движения загорелся автобус, в салоне которого находились 50 туристов.

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