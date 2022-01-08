Автопилот Tesla подорожает до $12 тысяч

Глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) объявил, что компания поднимет стоимость платформы автопилота FSD (Full Self Driving) до $12 000. Об этом бизнесмен рассказал в твиттере , а новая цена, которая на $2000 выше старой, вступит в силу 17 января для клиентов «только в США». Стоимость месячной подписки на FSD ($199) также вырастет.

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Бета-тестирование FSD стартовало в октябре 2020 года — тогда платформа оценивалась в $8000 и была доступна ограниченному числу клиентов. А вскоре после этого цена выросла до $10 000. Вопреки названию, FSD не делает Tesla полностью автономной — ещё в 2019 году Маск заявил, что машина с системой «может доехать из дома до работы, скорее всего, без вмешательства [водителя]. Она всё ещё останется под присмотром, но сможет водить [сама]».

Tesla FSD price rising to $12k on Jan 17 — Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2022

В сентябре 2021 года Tesla допустила к бета-тестированию большее число владельцев машин: заявку на участие в программе можно подать, нажав экранную кнопку в соответствующем разделе на бортовом компьютере. При получении заявки компания производит оценку «рейтинга безопасности» водителя по пяти критериям, и если показатель оказывается высоким, клиент присоединяется к программе.

Платформа автопилота Tesla FSD неоднократно подвергалась критике за несовершенство алгоритмов. В августе 2021 года двое американских сенаторов призвали Федеральную торговую комиссию США инициировать расследование в отношении маркетингового продвижения системы, обвинив компанию во «вводящих в заблуждение и недобросовестных практиках».



