Укрзализныця ввела плату за услугу, которая ранее была бесплатной

Компания Укрзализныця ввела плату за услугу, которая раньше была бесплатной. Речь идет о распечатке электронного билета на бумажном носителе, осуществляемом в железнодорожных кассах.

Укрзализныця ввела плату за услугу, которая ранее была бесплатной

Ранее ее производили бесплатно. Однако с некоторых пор она стоит денег. Об этом рассказал в своем Facebook журналист Александр Рудоманов.

"А вы знаете, что за обмен электронного билета на бумажный в кассах "Укрзализныци" теперь нужно платить 12 гривен? Эту услугу ввели в середине декабря", - пишет он в своей публикации, иллюстрируя ее квитанцией на оплату этой услуги.

Укрзализныця ввела плату за услугу, которая ранее была бесплатной

При этом сам автор публикации ниже, в комментариях к ней написал, что он лично не против такого новшества.

"Если что, я поддерживаю эту инициативу, потому что когда 70% билетов меняют на бумажный, чтобы было - ну так себе", - пишет автор.

У других пользователей мнения разделились. Одни убеждены, что Укрзализныця поступила правильно: нужно приучать пассажиров к использованию безбумажных технологий. Другие считают, что брать 12 гривен за распечатку билета – слишком дорого. Третьи объясняют эту необходимость тем, что не все сканеры у проводников способны прочесть QR-код билета с экрана смартфона.

"Правильно, заботятся об экологии)", "Все правильно, чтобы не лезли в кассу, если в телефоне есть", "То есть себестоимость бумажки, чернил, электроэнергии для принтера и двух минут работы кассира = 12 грн??", "Билеты, которые были куплены в чат-боте Укрзализныци не сканировались у проводников стандартными сканерами. Я решила пойти в кассу и там узнала)", "Как брал онлайн, так и сдавал онлайн. Какой смысл в бумаге...", – пишут комментаторы.

Присоединился к комментариям и директор филиала "Пассажирская компания" АО Укрзализныця Александр Перцовский.

"Финансовая (де)мотивация - лучшее разъяснение. Есть много компаний, которые для отчетов о командировках требуют бумажные билеты - не хотят диджитализироваться - пусть платят, у нас же демократическая страна - это их выбор", - написал один из ТОП-менеджеров Укрзализныци.

Напомним, Укрзализныця 11 января приостановит движение всех пассажирских поездов.


Марченко Любов, Тудей

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