Из-за снегопадов въезд грузовиков в Киев запретят

Автомобили, мешающие работе спецтехники, могут быть эвакуированы.

В Киеве ждут снегопад, а потому с 07:00 9 января въезд грузовиков в город будет запрещен.

Об этом сообщили в КГГА.

"Запрет въезда грузовиков необходим, чтобы минимизировать возникновение пробок и освободить дороги для работы снегоуборочной техники", - пояснили чиновники.

Спецтехника дорожников к началу осадков приступит к обработке дорог, мостов и тротуаров противогололедными средствами.

"Киевавтодор" имеет 458 единиц основной и 128 единиц дополнительной техники для уборки снега и нанесения противогололедных средств.

Водителей просят по возможности не пользоваться личными авто во время снегопада и отдавать предпочтение общественному транспорту, а также не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах.

Автомобили, мешающие работе спецтехники, могут быть эвакуированы, предупредили в КГГА.

Напомним, в воскресенье, 9 января будет снежить в большинстве областей, на юге с дождем, местами гололедица. Также прогнозируют налипание мокрого снега, а на дорогах гололедицу.

Ожидается, что температура повысится на 2-5°.