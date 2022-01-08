Из-за снегопадов въезд грузовиков в Киев запретят
Автомобили, мешающие работе спецтехники, могут быть эвакуированы.
В Киеве ждут снегопад, а потому с 07:00 9 января въезд грузовиков в город будет запрещен.
Об этом сообщили в КГГА.
"Запрет въезда грузовиков необходим, чтобы минимизировать возникновение пробок и освободить дороги для работы снегоуборочной техники", - пояснили чиновники.
Спецтехника дорожников к началу осадков приступит к обработке дорог, мостов и тротуаров противогололедными средствами.
"Киевавтодор" имеет 458 единиц основной и 128 единиц дополнительной техники для уборки снега и нанесения противогололедных средств.
Водителей просят по возможности не пользоваться личными авто во время снегопада и отдавать предпочтение общественному транспорту, а также не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах.
Автомобили, мешающие работе спецтехники, могут быть эвакуированы, предупредили в КГГА.
Напомним, в воскресенье, 9 января будет снежить в большинстве областей, на юге с дождем, местами гололедица. Также прогнозируют налипание мокрого снега, а на дорогах гололедицу.
Ожидается, что температура повысится на 2-5°.