Cadillac представила беспилотный концепт-кар InnerSpace

Cadillac представила беспилотный концепт-кар InnerSpace

Cadillac продемонстрировала на выставке CES 2022 концепт-кар InnerSpace: в основу проекта легла идея полностью беспилотного автомобиля, люди в салоне которого являются исключительно пассажирами (элементы управления отсутствуют).

Источник изображений: media.#cadillac#.com

По мнению инженеров и дизайнеров Cadillac, с появлением полностью беспилотных машин формат спортивных двухместных моделей отнюдь не уйдёт в прошлое. В просторном салоне размещено комфортное двухместное сиденье, а вместо панели приборов под лобовым стеклом установлен крупный изогнутый экран бортового компьютера. Информационно-развлекательная система работает под управлением ОС GM Ultifi, которая позволяет расширять возможности системы.

Cadillac представила беспилотный концепт-кар InnerSpace

Если пассажиры не желают пользоваться преимуществами сдвоенного сиденья, которое образует нечто вроде дивана, их можно несколько отодвинуть друг от друга, чтобы установить дистанцию. Электромобиль Cadillac InnerSpace построен на платформе GM Ultium, что позволило эффективно распределить положение элементов питания и увеличить пространство в салоне. Машина также может похвастаться шинами Goodyear, изготовленными по технологии SoundComfort, благодаря которой снижается шум при езде, а система Sightline предоставляет дополнительную информацию о давлении в шинах, их температуре и нагрузке.

Cadillac представила беспилотный концепт-кар InnerSpace

Концепт-кар Cadillac InnerSpace является частью комплексного проекта Halo Concept Portfolio, в рамках которого ранее были представлены концепты одноместного электролёта PersonalSpace и микроавтобуса SocialSpace.

Cadillac представила беспилотный концепт-кар InnerSpace


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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