2022-01-08
В Харькове во время движения загорелся трамвай
Загорелась водительская кабина и частично салон.
В Индустриальном районе Харькова во время движения загорелся трамвай. Об этом сообщили в ГСЧС.
Спасатели получили информацию о пожаре 8 января в 01:46.
Пожар произошел на трамвайном пути напротив пр-та Московского, 297б – круга трамваев.
Во время движения трамвая по маршруту №23 занялась водительская кабина и частично салон.
Водитель остановился и вызвал спасателей.
Бойцы ГСЧС локализовали пожар в 01:59 и ликвидировали его в 03:02.
На счастье, пассажиров в салоне не было, пострадавших нет.
Причиной пожара стало короткое замыкание в кабине водителя.
Напомним, что в феврале 2021 в Киеве на улице Кирилла, в Подольском районе загорівся снігоочищувальний трамвай.