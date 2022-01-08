В Харькове во время движения загорелся трамвай

Загорелась водительская кабина и частично салон.

В Индустриальном районе Харькова во время движения загорелся трамвай. Об этом сообщили в ГСЧС.

Спасатели получили информацию о пожаре 8 января в 01:46.

Пожар произошел на трамвайном пути напротив пр-та Московского, 297б – круга трамваев.

Во время движения трамвая по маршруту №23 занялась водительская кабина и частично салон.

Водитель остановился и вызвал спасателей.

Бойцы ГСЧС локализовали пожар в 01:59 и ликвидировали его в 03:02.

На счастье, пассажиров в салоне не было, пострадавших нет.

Причиной пожара стало короткое замыкание в кабине водителя.

Напомним, что в феврале 2021 в Киеве на улице Кирилла, в Подольском районе загорівся снігоочищувальний трамвай.

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