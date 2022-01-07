Kode57 Enji: восхитительный спидстер от дизайнера Ferrari

В 2016 году японский дизайнер Кен Окуяма показал на американском автошоу Quail Motorsports Gathering концептуальный спидстер Kode57 Enji собственной разработки.

Кен Окуяма — создатель облика таких великолепных итальянских автомобилей, как Ferrari Enzo, Maserati Quattroporte и эксклюзивного концепта Ferrari P4/5. Неудивительно, что его очередное творение так похоже на Ferrari стремительным силуэтом, отдельными деталями и даже огненно-красным цветом кузова!

Панели кузова сделаны из углепластика, благодаря чему масса спидстера составляет всего 1633 килограмма. Под хищным капотом спрятан шестилитровый бензиновый V12, знакомый по суперкару Ferrari 599 GTB Fiorano. Специально для «Энджи» немецкое тюнинговое ателье доработало мотор, в результате чего мощность выросла до 702 лошадиных сил, а крутящий момент — до 641 Н·м. Коробка передач — шестиступенчатая роботизированная с секвентальным переключением.

Kode57 Enji отличается низким «козырьком» лобового стекла, перетекающим в боковые стёкла, а также уникальной конструкцией дверей, закреплённых на кузове по схеме обратной гильотины — они открываются против хода, словно на Rolls-Royce, но одновременно поднимаются под углом вверх, как на Lamborghini. Трудно сказать, чем может быть удобно такое неординарное решение и зачем оно использовано на концепте, кроме как для привлечения внимания.

Крыши, как и положено спидстеру, нет вовсе. Спереди прототип щеголяет 21-дюймовыми колёсами, а сзади — 22-дюймовыми. Динамические характеристики «Энджи» пока неизвестны, но своё детище Кен Окуяма оценил в два с половиной миллиона долларов и планирует выпустить пять таких автомобилей.



