В Украине в 2021 году резко увеличился выпуск автомобилей

По данным Укравтопрома, в 2021 году в Украине выпустили 7 324 автомобиля. Это на 75% больше, чем в 2020 году.

Больше всего автомобилей украинские предприятия в 2021 году выпустили в апреле, мае и сентябре, а меньше всего – в октябре.

Нужно отметить, что сейчас в Украине только два предприятия выпускают легковые автомобили – Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) и Еврокар. Оба эти завода производят машины из машинокомплектов. ЗАЗ – из роSSийских, а Еврокар – из чешских.

В Запорожье выпускают автомобили Lada, купе-кроссовер Renault Arkana, и две модели Kia. В Закарпатской области выпускают несколько моделей Skoda.

ЗАЗ планирует в ближайшие годы значительно увеличить производство автомобилей. В частности, в Запорожье рассчитывают через несколько лет ежегодно выпускать по 10 тысяч машин. Также Запорожский автомобилестроительный завод планирует увеличить производство автобусов. В 2022 году появится новый автобус на шасси Mercedes-Benz.

Кроме того, в Украине в 2021 году также выпустили 43 коммерческих автомобиля (-16% по сравнению с 2020 годом) и 768 автобусов (+10% по сравнению с 2020 годом).

Напомним, ранее стало известно, что в Украине подорожали бюджетные автомобили, которые выпускает Запорожский автомобилестроительный завод.