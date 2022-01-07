ТОП-10 автомобилей, которые трудно продать

Некоторые новые автомобили продаются очень быстро. За некоторыми комплектациями даже выстраиваются очереди на несколько месяцев. Однако, есть модели, которые покупают очень неохотно. Эксперты iSeeCars назвали 10 новых автомобилей, которые медленней всего продаются в США.

ТОП-10 автомобилей, которые трудно продать

Дольше всего в Соединенных Штатах в 2021 году продавали Kia Rio – в среднем 219 дней. И это при том, что по американским меркам Rio стоит совсем недорого - 16 557 долларов. В чем причина такой ситуации – не понятно. Возможно, дело в том, что американцы предпочитают в основном кроссоверы, внедорожники и пикапы.

Впрочем, далеко не все кроссоверы американцы раскупают как "горячие пирожки". Например, среднее время продажи нового Mitsubishi Outlander Sport в США в 2021 году составляло 207,6 дней. Его средняя цена - 25 403 доллара.

На третьем месте в этом антирейтинге находится спортивный седан премиум-класса Acura TLX. Его в пошлом году в США дилеры в среднем продавали за 196,2 дня. Цена – 46,49 тысяч долларов.

Также в пятерку новых автомобилей, которые не очень охотно покупали в 2021 году американцы, вошли Nissan Murano и Alfa Romeo Giulia – 167,7 и 138 дней соответственно.

Кроме того, медленно в прошлом году в США продавались Mitsubishi Eclipse Cross (132,1 день), Mercedes-Benz C-Class (127,1 день), седан Infiniti Q50 (123,3 дня), пикап Nissan Titan (116,3) и электромобиль Chevrolet Bolt (109 дней).

Напомним, ранее эксперты назвали 10 автомобилей, которые можно покупать даже с большим пробегом.


Максимов Віталій, Тудей

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