Passat, Mondeo… Автомобили, которые исчезнут в 2022 году

В современном мире быстро меняются вкусы покупателей автомобилей. В последние годы наблюдается настоящий бум в сегменте кроссоверов. В результате многие классические модели сняли с конвейера. Сегодня мы расскажем о том, какие автомобили исчезнут из продажи в Европе в 2022 году…

Итак, в 2022 году на Старом Континенте прекратятся продажи Dacia Lodgy. Это один из немногих минивэнов, которые до сих пор остаются в продаже. Однако, его судьба решена. Вместо этой модели покупателям предложат новый кроссовер-минивэн Dacia Jogger. Он обещает стать новым бестселлером Dacia.

Нужно отметить, что Lodgy продают в Европе только с 2012 года, то есть относительно недавно. Однако, он не смог выдержать стремительного напора со стороны кроссоверов.

Еще один неудачник - Ford Mondeo. Когда-то эта модель была очень популярна. Это один из самых популярных седанов за последнее десятилетие. Однако, с течением времени интерес к нему снижался. В конечном итоге боссы компании Ford решили прекратить продавать в Европе седан Mondeo. Вместо него покупателям предложат новый кроссовер с элементами стиля купе. Как он будет называться – пока не известно.

Решила прекратить продавать в Европе свой маленький кроссовер компания Mazda. Речь идет про Mazda CX-3, который выпускают с 2015 года. Его место займет более современный и большой кроссовер Mazda CX-30.

Также в 2021 году с конвейера снимут кроссовер Renault Kadjar. Вместо него покупателям предложат новый кроссовер Renault Austral. Продажи Kadjar не устраивали боссов французского автогиганта, поэтому от него решили полностью отказаться.

Кроме того, Renault в текущем году прекратит выпускать Renault Talisman. Он появился в 2015 году. С тех пор интерес к седанам в Европе резко снизился. Не удивительно, что французы хотят отказаться от этой модели.

В 2022 году в Европе исчезнут и некоторые другие модели, по разным причинам. Например, Lotus Elise, Audi TT, Citro?n C1, Volkswagen Passat berlina и даже седан Toyota Camry (в Японии и США он по-прежнему будет в продаже).

Напомним, ранее сообщалось, что в 2022 году подорожают автомобили из Европы.