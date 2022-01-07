На Прикарпатье легковушка въехала в дом

В Ивано-Франковской области спасатели вытащили женщину из автомобиля, въехавшего в дом, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели получили информацию о происшествии 7 января в 12.40.

В с. Соколовка Косовского района легковой автомобиль съехал с проезжей части дороги и въехал в жилой дом.

Фото: ГСЧС

"Спасатели вытащили женщину из авто и передали работникам экстренной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Также в доме отключили газобаллонное оборудование.

К работам привлекались спасатели и местная пожарная команда Яворова.