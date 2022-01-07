Эксперты предупредили о возможном дефиците автогаза в Украине

В Украине может образоваться дефицит автогаза и, как следствие, повыситься его стоимость. Это произойдет, если из Казахстана, в котором со 2 января проходят массовые протесты, сократятся или совсем прекратятся поставки сжиженного газа, предупредил директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

В 2021 году доля казахстанского сжиженного газа из всего газа в Украине, составила примерно 27%. В конце 2021 года она вообще достигла 33%. Это свидетельствует о том, что сжиженный газ из Казахстана очень важен для Украины.

По словам Куюна, казахстанский сжиженный газ был в нашей стране альтернативой голубому топливу из РФ и Беларуси. Если произойдет сбой в его поставках, а этого нельзя исключать из-за массовых протестов в Казахстане, то Украине придется искать более дорогие источники снабжения.

Эксперт считает, что даже снижение поставок сжиженного газа из Казахстана приведет к тому, что на украинских АЗС стоимость топлива для автомобилей с ГБО увеличится. Правда, прогнозируется, что в этом случае цены не повысятся более чем на 1 гривну за литр. Если же будут серьезный дефицит, то украинцы всегда могут перейти на бензин.

Напомним, в мае 2021 года в Украине ввели государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. Автогаза оно не коснулось.

Ранее стало известно, что в 2021 году крупнейшая в Украине сеть автомобильных газонаполнительных компрессорных станций "Укравтогаз" приостановила работу 32 своих станций. Причина – резкое снижение продаж из-за отсутствия спроса после увеличения цен.