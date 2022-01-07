General Motors анонсировала «доступный» Equinox EV стоимостью $30 000

В конце презентации General Motors (GM) на выставке CES 2022 бренд Chevrolet анонсировал выпуск доступного электромобиля Equinox EV. Ожидается, что в розничной продаже новинка будет стоить $30 000.

Источник: Chevrolet

Одной из главных тем в ходе CES для GM стала премьера электропикапа Silverado, но автопроизводитель заготовил и более бюджетные решения, организовав «предварительный просмотр» линейки компактных внедорожников.

В компании сообщили, что Chevrolet расширит линейку электромобилей, включив в неё осенью 2023 года «доступный, компактный внедорожник» с рекомендованной ценой в США $30 000. Будут выпускаться как розничная версия, так и вариант для коммерческой эксплуатации. Покупателям будут доступны как LT-, так и RS-варианты отделки. Машина строится на разработанной General Motors электрической платформе Ultium Platform.

Источник: Chevrolet

Хотя производитель немногое рассказал о спецификациях модели, он уже продемонстрировал прототип. По словам вице-президента Chevrolet Стива Хилла (Steve Hill), «Equinox всегда играл важную роль для Chevrolet, как второй по объёму продаж бренд. Предложение электрической опции в самом массовом сегменте индустрии доказывает, что Chevy намерена сделать электромобили доступными для всех».

Источник: Chevrolet

Новинка поступит в продажу в конце 2023 года и относится к 2024 модельному году. Хотя пока состоялся только анонс модели, сроки начала продаж косвенно свидетельствуют о том, что версия уже почти готова к производству. Дополнительно автопроизводитель подтвердил, что весной 2023 года в продаже появится электрическая версия кроссовера Blazer.



