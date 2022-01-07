"Укрзализныця" добавила почти 2 тыс. мест из Львова на послерождественский период

Компания отреагировала на высокий спрос.

"Укрзализныця" добавила почти 2 тыс. мест из Львова на послерождественский период
Фото: надано пресслужбою А.Садового

"Укрзализныця" благодаря увольнению служебной брони с 16:00 5 января добавила в продажу более 1 800 билетов из Львова по самым популярным направлениям.

В компании подчеркнули, что таким образом УЗ реагирует на сверхвысокий спрос на билеты из Львова в период 8-9 января.

Эти билеты будут доступны на сайте и в официальном чат-боте "Укрзализныци".

Билеты также можно оплатить картой "еПоддержка" любого банка.

Ранее из-за повышенного спроса пассажиров на поезда 5 января "Укрзализныця" добавила в продажу 1650 билетов на наиболее популярные направления.

В новогодне-рождественский период поездки по железной дороге выбрали уже более миллиона украинцев, а самыми популярными направлениями стали Львов, Харьков, Ужгород и Херсон.

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