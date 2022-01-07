Вблизи Житомира произошло масштабное ДТП, движение на Бердичев организовано в объезд

Движение в направлении Житомира осуществляется по одной полосе.

Возле поселка Сингуры Житомирского района на автодороге "Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский" произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими с участием пяти автомобилей.

Об этом сообщила патрульная полиция Житомирской области.

Отмечается, что две полосы движения в направлении Бердичева перекрыты. Объезд места ДТП организован через территорию АЗС UPG. Движение транспортных средств в направлении Житомира осуществляется по одной полосе.

Житомир с Бердичевом и Винницей соединяет четырехполосная дорога.

"Инспекторы патрульной полиции обеспечивают охрану места дорожно-транспортного происшествия и регулируют дорожное движение, оформлением материалов ДТП занимаются следователи", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 5 января в Тернопольской области перевернулась автоцистерна с бензином. Горючее вылилось на обочину, и мог произойти взрыв. Людей из близлежащих домов эвакуировали.