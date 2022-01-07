Водители теперь могут самостоятельно узнать сумму обязательных платежей

На сайте Главного сервисного центра МВД появился новый онлайн-сервис, который называется "Калькулятор". Украинские водители теперь могут с его помощью самостоятельно узнать сумму некоторых обязательных платежей, которые им предстоит заплатить.

В частности, новый онлайн-сервис поможет рассчитать ориентировочную стоимость услуги по регистрации (перерегистрации) транспортного средства, а также посчитать стоимость сбора на обязательное государственное пенсионное страхование.

Кроме того, новый сервис поможет узнать, нужно ли и в каком размере платить при отчуждении налог на доход и военный сбор.

Нужно отметить, что с 1 января 2022 года в Украине из-за увеличения прожиточного минимума для трудоспособных граждан изменились ставки сборов на обязательное пенсионное страхование при первой регистрации автомобиля. Значит, "Калькулятор" в этом случае очень пригодится.

Если в 2021 году 3% нужно было платить при стоимости автомобиля не более 346 830 гривен, то в 2022 году – если не более 409 365 гривен.

Если в 2021 году 4% пенсионного сбора нужно было платить при стоимости автомобиля от 346 830 гривен до 609 580 гривен, то в 2022 году – если больше чем 409 365 гривен, но не более 719 490 гривен.

Если в 2021 году 5% нужно было платить при стоимости автомобиля более 609 580 гривен, то в 2022 году – если больше 719 490 гривен.