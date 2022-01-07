В Киеве 7 января возможно ограничение на вход для пассажиров пяти станций метро

Это - "Золотые ворота", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь", "Крещатик" и "Майдан Незалежности".

В Киеве 7 января возможно ограничение на вход для пассажиров пяти станций метро
Архівне фото
Фото: Макс Требухов

В пятницу, 7 января, возможно ограничение на вход для пассажиров пяти станций метро в центре Киева.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация со ссылкой на КП "Киевский метрополитен".

"7 января возможно ограничение на вход для пассажиров пяти станций метро в центре города. В частности, в случае необходимости, в зависимости от пассажиропотока, возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станций метро «Золотые ворота», «Контрактовая площадь», « Почтовая площадь», «Хрещатик» и «Майдан Незалежности»", - говорится в сообщении.

В КГГА также напомнили, что в центре столицы продолжают работать новогодние рождественские локации. Посетить локацию на Софийской площади можно до 16 января, на Контрактовой площади и около Арки дружбы народов – до 23 января.

Напомним, в новогоднюю ночь общественный транспорт Киева курсировал на два часа дольше, а фуникулер работал круглосуточно.

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