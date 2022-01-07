В Киеве 7 января возможно ограничение на вход для пассажиров пяти станций метро

В пятницу, 7 января, возможно ограничение на вход для пассажиров пяти станций метро в центре Киева .

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация со ссылкой на КП "Киевский метрополитен".

"7 января возможно ограничение на вход для пассажиров пяти станций метро в центре города. В частности, в случае необходимости, в зависимости от пассажиропотока, возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станций метро «Золотые ворота», «Контрактовая площадь», « Почтовая площадь», «Хрещатик» и «Майдан Незалежности»", - говорится в сообщении.

В КГГА также напомнили, что в центре столицы продолжают работать новогодние рождественские локации. Посетить локацию на Софийской площади можно до 16 января, на Контрактовой площади и около Арки дружбы народов – до 23 января.