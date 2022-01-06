Платформа Qualcomm позволит GM к 2025 году создать робомобиль для частного использования

На мероприятии CES 2022 делегация General Motors присутствовала лично, продемонстрировав немало интересных электромобилей и рассказав о ближайших планах корпорации. К следующему году система помощи водителю Super Cruise будет доступна покупателям 22 моделей, а полный автопилот Ultra Cruise дебютирует на Cadillac Celestiq в следующем году. К середине десятилетия появится первый робомобиль GM для частных покупателей.

Источник изображения: General Motors

Корпорация GM обещает использовать программное обеспечение дочерней компании Cruise и аппаратное обеспечение Qualcomm Snapdragon Ride для реализации данного замысла. По данным автопроизводителя, платформа сможет по уровню быстродействия потягаться с сотней персональных компьютеров, но физически будет занимать объём не более двух ноутбуков, положенных друг на друга. Система Ultra Cruise должна позволить владельцам Cadillac Celestiq осуществлять поездки в полностью автономном режиме, к середине десятилетия подобные возможности будут реализованы в автономных машинах для массового сегмента.

В линейке Cadillac, если опираться на продемонстрированные концепты, GM будет делать ставку на создание роскошных интерьеров для транспортных средств, ориентированных на автоматическое передвижение. Подход будет реализован как в интерьере двухместного купе, так и более просторном транспортном средстве, по внутреннему пространству напоминающем номер в роскошном отеле. О своих амбициях в сегменте летательных аппаратов на электротяге GM заявила ещё в прошлом году.



