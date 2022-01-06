Группа украинцев вчера не смогла вылететь из Казахстана в Киев

Аэропорт Нур-Султана работает в штатном режиме, рейс на Киев планируется сегодня.

Группа украинцев вчера не смогла вылететь из Казахстана в Киев
Фото: Укрінформ

Посольство Украины в столице Казахстана Нур-Султане перешло на круглосуточный режим работы. Дипломатическая служба по поручению Министра иностранных дел Дмитрия Кулебы должна сосредоточиться на защите интересов украинских граждан.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.

В случае угрозы жизни или безопасности украинцы могут обратиться за помощью по телефону: +7 705 755 66 10 или по электронной почте: emb_kz@mfa.gov.ua.

"Ситуация осложняется введением чрезвычайного положения в Казахстане, нестабильной работой мобильной связи и Интернета. Частично ограничено движение регионального пассажирского транспорта, существенно задерживаются или отменяются международные авиарейсы", - отметили в МИД.

Вчера вечером группа украинских граждан не смогла вылететь рейсом Алматы-Киев из-за приостановки работы аэропорта. Украинские дипломаты помогли им в поиске мест для ночевки. В настоящее время посольство выясняет с администрацией аэропорта и авиакомпанией возможность осуществления указанного рейса, поддерживает связь с пассажирами.

По информации МИДа, аэропорт Нур-Султана работает в штатном режиме. Сегодня планируется рейс в Киев.

"Ожидаем от казахстанской власти неукоснительное обеспечение безопасности граждан Украины, оказание им полного содействия, в том числе и украинцам, которые предпочитают покинуть территорию Казахстана", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Украинцев в Казахстане призвали избегать мест массовых мероприятий, прежде всего в больших городах, проявлять повышенную бдительность и осторожность, а также зарегистрироваться в электронной системе ДРУГ, чтобы дипломаты могли вовремя оказать помощь.

Напомним, в Казахстане со 2 января продолжаются массовые протесты. 5 января митингующие захватывали административные здания, в том числе местные администрации. Также захватили алматинский аэропорт.

На фоне столкновений граждан с силовиками президент Токаев попросил ОДКБ, в состав которой входят РоSSия, Беларусь, Армения, Таджикистан и Кыргызстан, отправить в Казахстан своих "миротворцев". РоSSия отправила воздушный десант, другие страны также перебросили своих военных.

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