Авиаперевозчики с Ближнего Востока отменили рейсы в Казахстан

Ближневосточные авиакомпании Flydubai, Air Arabia и Jazeera Airways отменили запланированные на четверг, 6 января, рейсы в Алматы из-за ситуации в Казахстане.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на объявление авиаперевозчиков.

Авиакомпания Emirates airlines пока не ответила на запрос журналистов о своих планах, передает "Интерфакс".

Ранее пресс-служба международного аэропорта Алматы сообщала о прекращении его работы из-за захвата аэродрома протестующими.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев накануне заявил о захвате "террористическими бандами" аэропорта Алматы, пяти самолетов, в том числе иностранных бортов. По словам президента, в городе орудуют террористические банды, прошедшие международную подготовку.

Между тем, как следует из онлайн-табло аэропорта Нур-Султан, ближайшие рейсы в Алматы, Стамбул, Москву, Актобе отменены.

Ситуация в Казахстане накалилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями.

Вечером 5 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что обратился к государствам-членам ОДКБ за помощью. Организация Договора о коллективной безопасности, в которую кроме Казахстана входят РоSSия, Беларусь , Армения, Кыргызстан и Таджикистан , приняла решение направить "коллективные миротворческие силы" в страну.

4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство.

Накануне на всей территории Казахстана было введено чрезвычайное положение и комендантский час.

В Казахстане приостановили работу всех банков. Не работает и фондовая биржа.