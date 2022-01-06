В Тернопольской области перевернулась автоцистерна с бензином, людей из близлежащих домов эвакуировали

Горючее вылилось на обочину, мог произойти взрыв.

Фото: ГУ ГСЧС в Тернопольской области

В Тернопольской области спасатели устраняют последствия опрокидывания автоцистерны с последующей утечкой горючего. Авария произошла накануне вечером в Чортковском районе.

По данным областного управления ГСЧС, 5 января в 20 ч 22 мин поступило сообщение о том, что на автодороге М-19 "Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече" в поселке Нагирянка перевернулась седельная автоцистерна с бензином.

В ГСЧС сообщили, что в результате ДТП есть пострадавшие, однако подробностей не предоставили.

На месте происшествия спасатели установили, что произошла разгерметизация цистерны с последующим выливом горючего на обочину автодороги.

Чтобы предотвратить пожар и взрыв, спасатели создали пенную подушку и сделали обвал из песка для ограничения растекания горючего.

Местная администрация эвакуировала людей из восьми близлежащих домов, РЭС отключило электроснабжение близлежащих улиц.

Прибывшие на место ДТП из областного центра сотрудники ГСЧС перекачали горючее в резервную автоцистерну.

Фото: ГУ ГСЧС в Тернопольской области

Фото: ГУ ГСЧС в Тернопольской области

Фото: ГУ ГСЧС в Тернопольской области

Фото: ГУ ГСЧС в Тернопольской области

Фото: ГУ ГСЧС в Тернопольской области

Всего на месте происшествия работали 20 спасателей и 4 единицы специальной техники службы спасения.

"Отделение 6-й государственной пожарно-спасательной части 6-го государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления остается дежурить на месте происшествия до полной ликвидации его последствий", - сообщают в ГСЧС.

В областной полиции происшествие пока не комментировали.

Напомним, 5 ноября в Тернопольской области дважды за день ограничивали движение транспорта из-за ДТП с фурами. Одна из аварий произошла в с. Мухавка Чортковского района.

28 декабря в Чорткове произошел пожар на территории хлебного комбината. Движение на железнодорожной станции останавливали до ликвидации пожара. Поэтому поезд №58 Ворохта - Киев задерживался на несколько часов.

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